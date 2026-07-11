170 Feuerwehrleute, fünf Hubschrauber: Großeinsatz bei Waldbrand in Osttirol

In Virgen in Osttirol kämpfen Feuerwehren aus der Umgebung seit Freitagnachmittag gegen einen Waldbrand im „Mitteldorfer Wald“. Insgesamt beteiligten sich 170 Kräfte von zwölf Feuerwehren am Löscheinsatz. Die Flammen wurden auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft.

Bis Samstagfrüh wurde das Feuer eingedämmt, sagte der Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl. In der Nacht waren etwa 60 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Am Vormittag wurden erneut mit fünf Hubschraubern aus der Luft Nachlöscharbeiten durchgeführt.

In der Nacht brachten Traktoren mit Güllefässern Wasser ins Gelände. So sei es gelungen, ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern, erklärte Draxl. Eine besondere Herausforderung stellt ein Glutnest in einem unzugänglichen Graben dar, das nur aus der Luft bekämpft werden kann.