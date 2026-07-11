Waldbrand in Osttirol fordert zahlreiche Einsatzkräfte: Mehrere Hubschrauber beteiligt

In Virgen in Osttirol kämpfen sieben Feuerwehren aus der Umgebung seit Freitagnachmittag gegen einen Waldbrand im „Mitteldorfer Wald“. Das in einem abgeholzten Waldstück ausgebrochene Feuer konnte bis Samstagfrüh auf eine Fläche von rund zehn Hektar eingedämmt werden. Am Freitag standen noch an die zwölf Hektar in Flammen.

60 Feuerwehrleute waren auch in der Nacht auf Samstag im Löscheinsatz, seit Tagesbeginn fliegen wieder Hubschrauber. Am Freitag waren insgesamt rund 150 Feuerwehrleute und fünf Helikopter im Einsatz.

Während der Nacht wurde der Brand mit Bodentrupps in Schach gehalten. Mithilfe von Traktoren waren mit Wasser gefüllte Güllefässer ins Gelände gebracht worden. Mit Tagesbeginn am Samstag nahmen drei Hubschrauber die Löscharbeiten wieder auf. Eine besondere Herausforderung stellt ein Glutnest in einem unzugänglichen Graben dar, das nur aus der Luft bekämpft werden kann.