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Nächtliche NS-Umtriebe
Eklat in Innsbrucker Diskothek: Hitlergruß zu „Dem Land Tirol die Treue“
© Rita Falk
Von Reinhard Fellner
In den Morgenstunden zeigten Diskotheken-Gäste ihre wahre Gesinnung. Satte Geldstrafe im ersten Prozess am Landesgericht.
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