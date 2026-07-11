Nächtliche NS-Umtriebe

Eklat in Innsbrucker Diskothek: Hitlergruß zu „Dem Land Tirol die Treue“

© Rita Falk
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

In den Morgenstunden zeigten Diskotheken-Gäste ihre wahre Gesinnung. Satte Geldstrafe im ersten Prozess am Landesgericht.