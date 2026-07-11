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Kommentar
Tirols Politik tickt wie vor 50 Jahren
Kommentarvon Peter Nindler
Postenbesetzungen in der Verwaltung und in landesnahen Unternehmen folgen heute noch einem einfachen Prinzip: Transparenz ist fehl am Platz und es gibt viele Gleiche unter Gleichen.
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