100 von 100 Punkten: Junge Tiroler Blechbläser nach Glanzleistung im Landhaus empfangen
100 von 100 Punkten – die Musiker des Tiroler Ensembles „Sacculum-Brass“ staunten nicht schlecht, als sie beim „prima la musica“-Bundeswettbewerb in Eisenstadt (Burgenland) von ihrer Jurywertung erfuhren. Die acht Blechbläser, die ihre Ausbildung am Tiroler Landeskonservatorium und an der Musikschule Innsbruck durchlaufen, sind damit Teil der 33 Tiroler und Südtiroler BundessiegerInnen, die beim österreichweiten Musikwettbewerb die meisten Punkte in ihrer Kategorie erzielen konnten. Bildungslandesrätin Cornelia Hagele lud die Ausnahmetalente kürzlich ins Landhaus und sprach ihnen im Namen des Landes Tirol ihre Glückwünsche aus.
Das Ensemble „Sacculum-Brass“ besteht aus dem Posaunisten und Ensembleleiter Andreas Knoll (Kramsach), Fabio Öttl (Trompete, St. Anton am Arlberg), Fabian Danzl (Trompete, Hochfilzen), Lukas Hafner (Trompete, Andrian (Südtirol)), Jakob Egger (Horn, Brixen im Thale), Tobias Baumann (Posaune/Euphonium, Fügen), Thomas Niederacher (Posaune, Scheffau) und Matteo Reich (Tuba, Tarrenz). Bereits beim Gesamttiroler Landeswettbewerb 2026 in Erl/Ebbs erreichte das Ensemble in der Altersgruppe IV den Landessieg mit 96,25 Punkten. (TT.com)
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