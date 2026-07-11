E-Scooter-Fahrer war bei Kollision mit Auto in Fieberbrunn stark alkoholisiert

In Fieberbrunn kam es am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall, an dem eine 58-jährige Pkw-Lenkerin und ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer beteiligt waren.

Zum Unfallhergang machten die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben. Die Autofahrerin gab zu Protokoll, der Mann sei mit seinem E-Scooter gegen die Fahrerseite ihres Wagens gefahren. Der Scooter-Fahrer wiederum behauptete, die Lenkerin sei in ihn gefahren.

Obwohl der 45-Jährige angab, unverletzt zu sein und keine Rettung zu benötigen, stellte sich bei der Unfallaufnahme ein entscheidendes Detail heraus. Ein von der Polizei durchgeführter Alkomattest ergab eine hohe Alkoholisierung des Mannes, woraufhin ihm die Weiterfahrt umgehend untersagt wurde.