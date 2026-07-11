Beitrittsgespräche laufen

Ukraines Botschafter im Interview: „Mit der Ukraine wird die EU zu neuer Größe finden“

Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in der Türkei griff das russische Militär die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Marschflugkörpern massiv an. Rund 20 Menschen wurden in den vergangene Tagen in Kiew getötet.
© AFP/Kotenko
Christian Jentsch

Von Christian Jentsch

Der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, über die Beitrittsgespräche mit der EU, die militärischen Erfolge des Landes bei Angriffen weit im russischen Hinterland und Europas Sicherheit.

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