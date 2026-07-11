Beitrittsgespräche laufen
Ukraines Botschafter im Interview: „Mit der Ukraine wird die EU zu neuer Größe finden“
Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in der Türkei griff das russische Militär die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Marschflugkörpern massiv an. Rund 20 Menschen wurden in den vergangene Tagen in Kiew getötet.
© AFP/Kotenko
Der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, über die Beitrittsgespräche mit der EU, die militärischen Erfolge des Landes bei Angriffen weit im russischen Hinterland und Europas Sicherheit.
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