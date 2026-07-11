28-jährige Gleitschirm-Pilotin stirbt bei Absturz im Stubaital

Am Freitagvormittag ereignete sich in Neustift im Stubaital ein tragischer Flugunfall mit tödlichem Ausgang. Eine 28-jährige Deutsche stürzte gegen 10 Uhr mit ihrem Gleitschirm ab. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Elfers, einem bei Flugsportlern sehr beliebten Startplatz in der Region.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die Frau in der Luft die Kontrolle über ihren Schirm, kam vom Kurs ab und stürzte in einem bewaldeten Geländeabschnitt ab. In der Folge kollidierte sie mit einem Baum und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Trotz des raschen Eintreffens von alarmierten Rettungskräften, konnte nur noch der Tod der jungen Frau festgestellt werden. (TT.com)