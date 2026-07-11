Beifahrerin bei Auto-Absturz in Ebbs zwischen Tür und Baum eingeklemmt

Am Buchberg in Ebbs machte sich am Freitagabend das gerade erst geparkte Auto einer 72-jährigen Frau aus ungeklärter Ursache selbstständig und stürzte über einen bewaldeten Hang hinab. Die 59-jährige Beifahrerin versuchte, aus dem rollenden Fahrzeug zu entkommen, wurde dabei aber zwischen der offenen Autotür und einem Baum eingeklemmt.