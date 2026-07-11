Pkw machte sich selbstständig
Beifahrerin bei Auto-Absturz in Ebbs zwischen Tür und Baum eingeklemmt
Mehrere Feuerwehrleute waren bei der Bergungsaktion vor Ort.
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Am Buchberg in Ebbs machte sich am Freitagabend das gerade erst geparkte Auto einer 72-jährigen Frau aus ungeklärter Ursache selbstständig und stürzte über einen bewaldeten Hang hinab. Die 59-jährige Beifahrerin versuchte, aus dem rollenden Fahrzeug zu entkommen, wurde dabei aber zwischen der offenen Autotür und einem Baum eingeklemmt.
Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Die Lenkerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand schwerer Schaden. Zahlreiche Helfer, darunter drei Feuerwehren aus der Region, standen im Rettungs- und Bergeeinsatz. (TT.com)