Prämien-Aktion für Rückkehrer
Bleiben oder Gehen? Wie Syrer in Tirol den 3000-Euro-Bonus sehen
Zurück nach Syrien oder Flüchtling bleiben? Nasim O. (l.) ringt mangels Perspektiven für seine Familie mit der Entscheidung, Mohamad H. hält die Lage in Syrien für zu gefährlich.
© Daniel Liebl
Mit einer Sonderprämie will das Innenministerium von Juli bis September mehr syrische Flüchtlinge zu einer freiwilligen Rückkehr bewegen. Pro Kopf gibt es bis zu 3000 Euro, pro Familie maximal 10.000 Euro. Was Betroffene zu dieser Idee sagen.
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