„Explosionsartiger Stuhlgang“: Parasit plagt Hunderte Menschen in den USA

Ein Parasit namens „Cyclospora cayetanensis“ verursacht derzeit einen größeren Krankheitsausbruch in den USA. Die US-Gesundheitsbehörde CDC meldet für die Jahreszeit überdurchschnittlich hohe Fallzahlen, die bereits Hunderte Menschen betreffen.

Besonders stark betroffen ist der Bundesstaat Michigan mit über 1500 registrierten Fällen, während dort üblicherweise nur rund 50 pro Jahr verzeichnet werden. Insgesamt gibt es Meldungen aus 31 der 50 US-Bundesstaaten.

Übertragung nicht von Mensch zu Mensch

Der Parasit befällt den Dünndarm und löst wässrigen, oft explosionsartigen Durchfall aus, der unbehandelt über einen Monat andauern kann und zu Dehydrierung führen kann. Die Übertragung erfolgt nicht direkt von Mensch zu Mensch, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser.