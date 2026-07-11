Aus Tirol in die Premier League
Geldregen für Unterhaus-Club: Mieminger Plateau sahnt nach 18-Millionen-Transfer ab
Als Neo-Brentford-Kicker Jannik Schuster beim Nachwuchs seines Heimatclubs SPG Mieminger Plateau auftauchte, waren die Kinder aus dem Häuschen.
© SPG Mieminger Plateau, FC Brentford
Jannik Schuster, teuerster Tiroler Fußballer aller Zeiten, wechselt für 18 Millionen Euro von Salzburg zum Premier-League-Club FC Brentford. Mega-Transfer lässt auch beim stolzen Heimatverein Mieming die Kassa klingeln. Weggefährten erinnern sich an die gemeinsame Zeit.
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