König Charles empfing seinen abtrünnigen Sohn Harry samt den Enkelkindern

Der britische Monarch traf sich in Highgrove mit Prinz Harry, dessen Frau Meghan und den Enkelkindern Archie und Lilibet. Ist das schwere Zerwürfnis mit Dianas Lieblingssohn nun Geschichte?

London – König Charles und seine Frau, Königin Camilla, haben Charles‘ Sohn, Prinz Harry, dessen Frau Meghan und ihre beiden Kinder empfangen. Das berichteten britische Medien am Freitag. Der Buckingham-Palast bestätigte am Freitagabend, dass der König und die Königin die Familie am frühen Nachmittag im Highgrove House empfangen hatten. Der Palast sprach bei dem Treffen in der Privatresidenz des Königs in Gloucestershire von einem „privaten familiären Anlass“.

Meghan und Harry sind seit langem wieder gemeinsam in Großbritannien. © APA/AFP/RAUL ARBOLEDA

Wiedersehen nach Jahren

Es ist das erste Mal seit mehr als vier Jahren, dass der König seine Enkelkinder Archie (7) und Lilibet (5) persönlich gesehen hat, berichtete die BBC. Prinz Harry und Meghan waren seit 2022 nicht mehr gemeinsam in Großbritannien gewesen, als sie an der Beisetzung von Königin Elizabeth II. teilnahmen. Harry, der mit seiner Familie in den USA lebt, hat Großbritannien seit einem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht. Archie und Lilibet waren ebenfalls seit 2022 nicht mehr im Land.