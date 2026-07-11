Rasant, kurvig, spektakulär: 14 Tiroler Sommerrodelbahnen im Adrenalin-Check

Kurvenreiche Steilhänge, rasante Jumps und jede Menge Nervenkitzel: Tirols Sommerrodelbahnen bieten die perfekte Kombination aus Action und Bergpanorama. Wir haben die spektakulärsten Abfahrten des Landes gecheckt – immerhin 14 an der Zahl, mit einer Neuheit.

Wenn der Fahrtwind im Gesicht prickelt und das Adrenalin steigt, schlagen die Herzen von Action-Fans höher. Tirols Bergwelt lässt sich im Sommer nicht nur erwandern, sondern auch auf rasanten Schienenwegen bezwingen. Ob spektakuläre Steilkurven, luftige Jumps oder rasante Loopings – wir haben die 14 Sommerrodelbahnen des Landes zusammengefasst, die garantiert für die nötige Abkühlung und jede Menge Spaß sorgen.

Mit einer spektakulären Länge von über 3,5 Kilometern thront der Alpine Coaster in Hoch-Imst unangefochten an der Spitze der Alpen-Achterbahnen. Schon die Auffahrt mit der Sesselbahn zur Untermarkter Alm lässt die Vorfreude steigen, bevor es in rund neun Minuten Fahrzeit im gelben Flitzer talwärts geht. Bis zu sechs Meter über dem Boden saust man hier über Wellen, Jumps und durch packende Steilkurven. Dank der enormen Länge und der perfekten Streckenführung im Hoch-Imster Wald ist diese Bahn ein absolutes Pflichtprogramm für jeden Tiroler Action-Fan.