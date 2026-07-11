Kreislaufprobleme beim Schwimmen: Mann rettete 60-Jährige aus dem Reintaler See

Kramsach – Ein 29-Jähriger hat am Freitagabend eine Schwimmerin aus dem Reintaler See gerettet. Die 60-Jährige dürfte laut Polizei plötzlich Kreislaufprobleme bekommen haben und schrie um Hilfe. Der Mann beobachtete das vom Ufer aus, schnappte sich einen Rettungsring, schwamm zu der Frau und zog sie in Richtung Land. Nach der Erstversorgung wurde die 60-Jährige in die Klinik Innsbruck geflogen.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 19 Uhr beim nordöstlichen Badesteg des Reintaler Sees. Die Frau hatte gemeinsam mit einem 63-Jährigen den See durchschwommen. Auf dem Rückweg, etwa 40 Meter vom Badesteg entfernt, drehte sich die 60-Jährige auf den Rücken und schluckte dabei offenbar Wasser. So schilderten es ZeugInnen der Polizei. Der Begleiter der Frau sei zu dem Zeitpunkt ein Stück weiter geschwommen und habe nicht so schnell reagieren können. (TT.com)