Restaurant statt Kuhstall
Schwarzbau in Uderns: Wie es mit dem Aussiedlerhof jetzt weitergehen soll
Im linken Gebäude wäre die Kinderbetreuung und eine landwirtschaftliche Nutzung geplant. Rechts sind u. a. ein Restaurants, Appartements und eine Betreiberwohnung vorgesehen.
© Dähling
Dem nicht bescheidkonform gebauten Aussiedlerhof in Uderns droht seit einem halben Jahr der Abriss. Dazu kann sich aber niemand durchringen. Der Bürgermeister informiert über den aktuellen Stand der Dinge.
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