Zwei Unfälle in Kaltenbach: Auto stürzte beim Rückwärtsfahren über Böschung ab

Kaltenbach – Zu zwei Unfällen innerhalb kurzer Zeit kam es am Samstagvormittag auf der Zillertaler Höhenstraße in Kaltenbach. Beide endeten glimpflich.

Eine dreiköpfige Familie wollte gegen 11 Uhr mit dem Auto auf dem Schotterweg wenden, geriet beim Rückwärtsfahren über die Fahrbahn hinaus und stürzte über die Böschung ab. Der Wagen überschlug sich und landete in einem Bachbett.

Die drei Personen konnten das Auto selbständig verlassen und blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kaltenbach zog den Wagen über die Böschung. Rettung und Notarzt waren vor Ort, die Auffahrt zur Höhenstraße war kurzzeitg gesperrt.

Zweiter Unfall in der Nähe