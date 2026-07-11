Rund 600 Schweine bei Stallbrand in Oberösterreich grausam verendet

Beim Großbrand eines Schweinemastbetriebes in Pettenbach am Samstagvormittag ist der gesamte Viehbestand mit rund 600 Tieren in den Flammen umgekommen. 200 Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen.

Pettenbach – Laut Angaben der Einsatzleitung gegenüber der APA herrschte durch das Feuer akute Einsturzgefahr, weswegen die Einsatzkräfte die Stallungen nicht betreten konnten. Durch den Einsatz von rund 200 Mitgliedern der 18 umliegenden Feuerwehren wurde ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude glücklicherweise verhindert.

Ursache des Infernos unbekannt

Laut Einsatzleiter Christian Kohlbauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pettenbach, wurde auch ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt. Das Rote Kreuz versorgte den Mann vor Ort, anschließend kam er ins Spital.