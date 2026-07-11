Brand in Jenbacher Wohnung: Nachbarn bemerkten Rauch und befreiten Bewohnerin

Jenbach – Zigarettenstummel dürften am Samstag einen Wohnungsbrand in Jenbach ausgelöst haben. Laut Polizei bemerkte eine 47-jährige Bewohnerin des Mehrparteienhauses gegen 17.15 Uhr Brandgeruch und Rauch aus einer benachbarten Wohnung. Sofort wählte sie den Notruf.

Den Nachbarn gelang es, die 65-jährige Bewohnerin aus der bereits stark verrauchten Wohnung zu holen. Sie wurde zur Abklärung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Wie die Polizei berichtet, sollen Zigarettenstummel einen Wohnzimmertisch in Brand gesetzt haben. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Jenbach, ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife. (TT.com)