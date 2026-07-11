Paragleiter verlor in Galtür rapide an Höhe und verletzte sich bei Landung

Galtür – Ein Paragleiter ist am Samstag in Galtür verunglückt. Laut Polizei verlor der 27-Jährige „aufgrund mangelnder Thermik“ rapide an Höhe, darum entschied er sich zu einer Sicherheitslandung bei der Jamtalhütte. Bei der harten Landung verletzte er sich. Die Bergrettung Galtür übernahm die Erstversorgung und brachte den Verletzten ins Tal, von dort aus wurde er ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)