Traf Frau am Körper
Stein löste sich über einer Gruppe Bergsteiger: 38-Jährige in Längenfeld verletzt
Längenfeld – Eine Bergsteigerin wurde am Samstagvormittag in Längenfeld von einem Stein getroffen. Die 38-Jährige verlor den Halt, stürzte zwei bis drei Meter über steiles Felsgelände ab und blieb verletzt liegen. Ihre Begleiter leisteten Erste Hilfe, bevor die Frau von einem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Zams geflogen wurde.
Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 9.40 Uhr beim Ostgrat der „Wilden Leck“. Der mittelgroße Stein löste sich ohne Fremdeinwirkung wenige Meter oberhalb der 38-Jährigen. Die Frau war in einer vierköpfigen Gruppe unterwegs. Ihre Begleiter stiegen nach dem Unfall selbstständig ins Tal ab. (TT.com)