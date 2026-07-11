Stein löste sich über einer Gruppe Bergsteiger: 38-Jährige in Längenfeld verletzt

Längenfeld – Eine Bergsteigerin wurde am Samstagvormittag in Längenfeld von einem Stein getroffen. Die 38-Jährige verlor den Halt, stürzte zwei bis drei Meter über steiles Felsgelände ab und blieb verletzt liegen. Ihre Begleiter leisteten Erste Hilfe, bevor die Frau von einem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Zams geflogen wurde.