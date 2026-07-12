Die Edition mit Elan für höhere Ebenen: Unterwegs mit Outlander PHEV Black Edition

Als Black Edition ist der Mitsubishi Outlander PHEV optisch herausgeputzt, umfassend ausgestattet und technisch gerüstet für Touren, die es gelegentlich jenseits befestigter Wege zu bewältigen gilt.

Zum SUV-Juwel hat Mitsubishi den Outlander PHEV geschliffen, und zwar die Black Edition. Die rundet seit Kurzem das Angebot nach oben hin ab, erkennbar am schwarz gezeichneten Kühlergrill, an schwarzen Außenspiegelgehäusen und Fensterzierleisten sowie getönten Scheinwerfern. Farblich abgestimmt sind des Weiteren die 20-Zoll-Alufelgen, um eine einheitliche Erscheinung zu gewährleisten. Wenig verwunderlich zeigt sich der Innenraum dunkel, nicht zuletzt dank der schwarzen Semi-Anilin-Ledersitze und der gleichfarbigen Türverkleidungen.

Der Outlander PHEV Black Edition verfügt über sieben Fahrmodi. © Markus Höscheler

Die schwarzen Elemente sind ebenso in Serie zu finden wie die Diamond-Ausstattung samt Luxury-Paket. Somit fehlt es weder an Komfort noch an Sicherheit. Dafür bürgen etwa eine Dreizonen-Klimaautomatik, ein digitaler Rückspiegel samt Abblendautomatik, Sitzheizung vorne und hinten, Sitzbelüftung und Massagefunktionen vorne sowie eine Yamaha-Soundanlage mit zwölf Lautsprechern. Ein elektrisch verstellbares Panorama-Glasschiebedach verdient an dieser Stelle ebenso eine Erwähnung wie adaptive LED-Scheinwerfer, eine sensorgesteuerte elektrische Heckklappe und ein Head-up-Display. Nicht minder gefällig sind das breite, hochauflösende Instrumentarium in digitaler Ausführung und der ähnlich funktionstüchtige Touchscreen, der die Mittelkonsole beherrscht.

Waren frühere Mitsubishi-Modelle einfach gestrickt, verlangt der Outlander PHEV in dieser Ausführung nach mehr Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, das Optimale aus dem mittelgroßen SUV herauszuholen. Die überambitionierte Fahrassistenz kann gezügelt werden, was wir an dieser Stelle vor allem bei der Fahrerüberwachung (zu aufdringlich) und bei der Verkehrszeichenerkennung (übereifrig) mit einer Empfehlung versehen. Deren Deaktivierung ist über das Ansteuern von Untermenüs möglich und benötigt ein paar Sekunden.

Der Innenspiegel ist digital ausgeführt. © Markus Höscheler

Die bei jedem Neustart erforderliche Prozedur mag die Stimmung trüben, ansonsten überwiegen die positiven Eindrücke, die das ausgewogen austarierte Fahrwerk (Langstrecken-tauglich), die Sitzqualität, die präzise Lenkung und das Raumangebot hinterlassen. Die drei an Bord befindlichen Motoren – zwei davon elektrisch, einer mit Benzin betrieben – verständigen sich durchwegs auf Harmonie, lediglich bei leerem Akku ist der Benziner angestrengt klingend zu vernehmen. Dem Vortrieb schadet das nicht, keine acht Sekunden vergehen, bis der Outlander PHEV von null auf 100 km/h beschleunigt.

Ab 65.590 Euro