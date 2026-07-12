53-Jähriger stürzte in Schwendau mehrere Meter über steile Böschung ab

Schwendau – Ein 53-Jähriger wurde am späten Samstagabend bei einem Alpinunfall im Zillertal verletzt. Der Deutsche kam kurz nach 23 Uhr von einem Geh- und Radweg in Schwendau ab, stürzte mehrere Meter eine steile Böschung hinab und blieb im dortigen Gebüsch liegen.

Seine Begleiterin ging den Weg ein Stück weit voraus und nahm den Unfall nicht direkt wahr. Als sie jedoch bemerkte, dass der 53-Jährige nicht mehr hinter ihr ging und sie ihn in der Dunkelheit nicht finden konnte, hielt sie einen vorbeifahrenden Autofahrer an. Dieser setzte sofort die Rettungskette in Gang.