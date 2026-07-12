Das Haus auf der Grenze: Historische Helmhütte findet endlich ihre Bestimmung

Nach Jahren des Verfalls ist das Helmhaus heute ein Beispiel für moderne Architektur am Berg. In den 135 Jahren seines Bestehens war es eine Schutzhütte des österreichischen Alpenvereins, ein italienischer Militärstützpunkt und geriet dann zum Schandfleck. Bald steht das Haus auf der Grenze Südtirol-Tirol Besuchern wieder offen.