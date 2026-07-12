Zwischen Tirol und Südtirol
Das Haus auf der Grenze: Historische Helmhütte findet endlich ihre Bestimmung
Das Helmhaus wurde 1891 als Schutzhütte eröffnet. Die Grundform des Gebäudes blieb über all die Jahre erhalten. Erst mit dem neuen Projekt änderte sich das.
© Holzer Oblasser
Nach Jahren des Verfalls ist das Helmhaus heute ein Beispiel für moderne Architektur am Berg. In den 135 Jahren seines Bestehens war es eine Schutzhütte des österreichischen Alpenvereins, ein italienischer Militärstützpunkt und geriet dann zum Schandfleck. Bald steht das Haus auf der Grenze Südtirol-Tirol Besuchern wieder offen.
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