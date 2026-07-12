Unterschriften übergeben
280 Personen stemmen sich gegen Zwischenlager in Hopfgarten
Andreas Fuchs (r.) überreichte Bürgermeister Paul Sieberer vor der Gemeinderatssitzung die 280 Unterschriften gegen das geplante Zwischenlager am Penningberg.
© Harald Angerer
Das Vorhaben eines einheimischen Unternehmers sorgte auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung für Diskussionen. Es fehlten aber noch immer die genauen Pläne für das Projekt, eine erneute Einreichung bei der Bezirkshauptmannschaft habe es nicht gegeben.
Kommentare