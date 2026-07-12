Republikanischer US-Senator Lindsey Graham mit 71 Jahren gestorben

Der prominente US-Senator Lindsey Graham ist tot. Wie es in einer Erklärung seines Büros hieß, starb der eng mit US-Präsident Donald Trump verbündete republikanische Politiker am Samstag mit 71 Jahren nach „kurzer und plötzlichen Krankheit“. Der aus South Carolina stammende Graham war unter anderem häufiger Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in Februar trat er am Rande der Konferenz bei einer Großveranstaltung der iranischen Exil-Opposition auf.

In der Erklärung zu seinem Tod hieß es, seine Familie bedanke sich „bei allen, die für sie beten“. Sie bitte „um Respekt für ihr Privatleben in dieser extrem schwierigen Zeit“.