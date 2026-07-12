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Im TT-Interview
Tiroler Volksmusiker Patrick Steindl genießt den Spagat zwischen Werkstatt und Bühne
Auch TV-Moderator Stefan Mross (l.) zeigte sich gleich begeistert von der Ausstrahlung des Tiroler Musikers Patrick Steindl.
© Partl
Von Hubert Trenkwalder
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