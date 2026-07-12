Wanderin mit Straßenschuhen auf der Mondspitze aus Bergnot gerettet

Die Deutsche wartete am Gipfel auf den Sonnenuntergang. Nach Einbruch der Dunkelheit saß die 29-Jährige fest.

Brand, Bürserberg – Eine unter anderem nur mit Straßenschuhen und kurzer Hose ausgerüstete 29-jährige Wanderin aus Deutschland hat Samstagabend kurz vor Mitternacht von Einsatzkräften aus Bergnot vom Gipfel der 1967 Meter hohen Mondspitze in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) gerettet werden müssen. Die Frau hatte am Gipfel den Sonnenuntergang abgewartet, saß dann aber nach Einbruch der Dunkelheit fest, da sie keine Taschenlampe oder Ähnliches bei sich hatte.

Die Frau setzte über den Notruf 112 gegen 22.30 Uhr einen Hilferuf ab, berichtete die Polizei am Sonntag. Bergretter stiegen daraufhin zu ihr auf und trafen die 29-Jährige wenige Minuten vor Mitternacht wohlauf an. Die Bergung erfolgte zu Fuß und mit einem Einsatzfahrzeug.