Zwei Auto stießen zusammen: Mehrere Verletzte bei Unfall in Erpfendorf

Erpfendorf – Mehrere Verletzte forderte ein Verkehrsunfall Samstagmittag in Erpfendorf (Gemeinde Kirchdorf). Im Kreuzungsbereich L39/B178 kam es zu einer Kollision zweier Pkw. Durch die e-Call-Auslösung wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.

Die beiden Autofahrer (ein 53-jähriger Österreicher und ein 47-jähriger Däne) sowie vier Insassen (5, 14, 17 und 45 Jahre) im Auto des Urlaubers wurden ins Krankenhaus St. Johann gebracht. Die Fahrzeuge wurden laut Polizei erheblich beschädigt. (TT.com)