Letzte Nachlöscharbeiten abgeschlossen: „Brand aus“ nach tagelangem Waldbrand in Osttirol

Virgen – Nach dem Waldbrand im Osttiroler Virgen, der ein Großaufgebot an Feuerwehren und sonstigen Einsatzkräften seit Freitagnachmittag beschäftigte, konnte am Montagvormittag endgültig „Brand aus“ gegeben werden. Das bestätigte Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl auf Nachfrage der TT.

Vorher wurde noch einmal eine Polizeidrohne zur letzten Kontrolle über das Gebiet geflogen. Rund 85 Kräfte von zwölf Feuerwehren, Bergrettung und Landwirte mit Güllefässern waren am Sonntag noch im Gelände gewesen, erklärte Draxl. Bei heißen Temperaturen wurden weiter Glutnester umgegraben und diese gezielt beseitigt. Löscheinsätze aus der Luft, wie noch am Samstag untertags durch private Hubschrauber und vom Bundesheer, waren nicht mehr vonnöten.

Die Flammen hatten bereits Samstagfrüh unter Kontrolle gebracht bzw. gelöscht werden können. Doch dann folgte die aufwendige Nachlöscharbeit, die bis Montagvormittag anhielt.

Zehn bis zwölf Hektar waren betroffen

Das Feuer war Freitagnachmittag auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Gebiet im sogenannten Mitteldorfer Wald südlich von Virgen ausgebrochen. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich ein Ausbreiten auf eine noch größere Fläche – trotz Hitze und Wind – zu verhindern. Rund 170 Feuerwehrleute standen in der Spitze im Einsatz.

Selbstentzündung als mögliche Ursache

Die genaue Brandursache blieb indes weiter unklar. Möglich sei, dass eine Selbstentzündung aufgrund der Hitze zu dem Feuer geführt habe, hieß es von der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol zur APA. Man verwies aber gleichzeitig auf laufende Ermittlungen. Eines stehe aber mittlerweile fest: Es befand sich keine Person zum Zeitpunkt des Brandausbruches in dem betroffenen Gebiet. (APA)