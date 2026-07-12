Letzte Nachlöscharbeiten nach Waldbrand in Osttirol, „Brand aus“ wohl am Abend

Virgen – Nach dem Waldbrand im Osttiroler Virgen, der ein Großaufgebot an Feuerwehren und sonstigen Einsatzkräften seit Freitagnachmittag beschäftigte, werden am Sonntag letzte Nachlöscharbeiten durchgeführt. Voraussichtlich bis zum Abend könne endgültig "Brand aus" gegeben werden, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zu APA Sonntagmittag.

Vorher würde noch einmal eine Polizeidrohne zur letzten Kontrolle über das Gebiet fliegen. Rund 85 Kräfte von zwölf Feuerwehren, Bergrettung und Landwirte mit Güllefässern waren am Sonntag noch im Gelände gewesen, erklärte Draxl. Bei heißen Temperaturen würden weiter Glutnester umgegraben und diese gezielt beseitigt. Am späten Nachmittag neigte sich der Einsatz dem Ende zu. Löscheinsätze aus der Luft wie noch am Samstag untertags durch private Hubschrauber und Bundesheer waren nicht mehr vonnöten.

Die Flammen hatten bereits Samstagfrüh unter Kontrolle gebracht bzw. gelöscht werden können. Doch dann folgte die aufwendige Nachlöscharbeit, die noch immer anhält.

Zehn bis zwölf Hektar waren betroffen

Das Feuer war Freitagnachmittag auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Gebiet im sogenannten Mitteldorfer Wald südlich von Virgen ausgebrochen. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich ein Ausbreiten auf eine noch größere Fläche - trotz Hitze und Wind - zu verhindern. Rund 170 Feuerwehrleute standen in der Spitze im Einsatz.

Selbstentzündung als mögliche Ursache

Die genaue Brandursache blieb indes weiter unklar. Möglich sei, dass eine Selbstentzündung aufgrund der Hitze zu dem Feuer geführt habe, hieß es von der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol zur APA. Man verwies aber gleichzeitig auf laufende Ermittlungen. Eines stehe aber mittlerweile fest: Es befand sich keine Person zum Zeitpunkt des Brandausbruches in dem betroffenen Gebiet. (APA)