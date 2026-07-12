Held aus der zweiten Reihe: Bei der „kleinen Tour“ fuhr Mühlberger zum Triumph

Ex-Tirol-Team-Fahrer Gregor Mühlberger trainierte vergebens für die Tour de France vor, um bei der Tour of Austria in Bestform Gesamtsieger zu werden.

Wien ‒ Mit 32 Jahren, nach über 13 Jahren im Elite-Straßenradsport ist es endlich soweit: Gregor Mühlberger, unter Kollegen auch einfach der „Müpsi“, ist der Mann der Stunde. Zeit seiner Karriere stand der ruhige Niederösterreicher als Helfer in der zweiten Reihe, während seine (Team-)Kollegen vorneweg ins Rampenlicht fuhren. Eben erst geschehen beim Giro d‘Italia, als der Wahl-Salzburger zwar für seine unentbehrlichen Dienste für Felix Gall gelobt wurde, aber doch im langen Schatten des Osttirolers stand.

Nun gehörte die Bühne in Wien am Sonntag ganz ihm: Bei der 75. Tour of Austria ließ Mühlberger auf der abschließenden 109 Kilometer langen Etappe nichts mehr anbrennen und gewann als erster Österreicher nach Riccardo Zoidl 2013 die Rundfahrt. Den Grundstein legte der Ex-Tirol-Team-Fahrer mit seinen beiden Siegen auf der ersten und zweite Etappe – und besser vorbereitet hätte er nicht sein können.

Denn nach dem 15. Gesamtrang beim Giro d‘Italia befand sich Mühlberger in der direkten Vorbereitung für die aktuell laufende Tour de France. An der Seite von Jahrhundert-Talent Paul Seixas stimmte er sich auf das Rennen des Jahres ein, nur um dann kurzfristig noch eine Absage zu kassieren.

„Aus der Enttäuschung zum Karriere-Highlight“

Mit „dieser absoluten Top-Form“ (Mühlberger) war das Ersatzprogramm schnell gefunden, doch erst drei Tage vor dem Start fixiert. Der Decathlon-Profi, der so wie Gall vor dem Wechsel steht, fand im Nationalteam einen Platz und nutzte seine starke Verfassung zur großen Krönung. Ausgerechnet mit dem Ritt zum „Glocknerkönig“, einen Titel, den er sich 2014 als jüngster Sieger geholt hatte.