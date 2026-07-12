Für den guten Zweck
Mit Bürste, Bier und Haargummi: Wie Tiroler Väter für ihre Töchter flechten lernen
Stefan Höpperger aus Rum (r.) und Alex Hager aus dem Mittelgebirge sind zwei von neun Teilnehmern, die gemeinsam für ihre Töchter zopfen lernen.
© Rita Falk
Ob Pferdeschwanz, französischer Zopf oder Fischgrätentechnik: In einem Friseursalon in Axams lernten neun Väter, wie sie künftig ihren Kindern selbst die Haare frisieren können. Während manche mit den ungewohnten Handgriffen kämpften, gelang anderen bereits die ersten Versuche erstaunlich gut.
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