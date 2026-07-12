Mit Bürste, Bier und Haargummi: Wie Tiroler Väter für ihre Töchter flechten lernen

Ob Pferdeschwanz, französischer Zopf oder Fischgrätentechnik: In einem Friseursalon in Axams lernten neun Väter, wie sie künftig ihren Kindern selbst die Haare frisieren können. Während manche mit den ungewohnten Handgriffen kämpften, gelang anderen bereits die ersten Versuche erstaunlich gut.