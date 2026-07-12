„Musik, die bleibt“: Das war das Bezirksmusikfest in Telfs

Mit einem eindrucksvollen Festakt bei der Dornenkrone erreichte das 75. Bezirksmusikfest 2026 in Telfs am Sonntag seinen feierlichen Höhepunkt. 14 Musikkapellen boten bei strahlendem Traumwetter ein prachtvolles Bild.

Telfs – Im Mittelpunkt des Bezirksmusikfestes stand das 275-jährige Jubiläum der Marktmusikkapelle Telfs. Unter dem Motto „Musik, die bleibt“ feierte die Kapelle ihre lange Geschichte, die bis ins Jahr 1751 zurückreicht. Bürgermeister Christian Härting würdigte in seiner Festansprache die Bedeutung der „Musig“ für das kulturelle, kirchliche und gesellschaftliche Leben der Marktgemeinde.

275 Jahre seien nicht nur Zahlen in einer Chronik, sondern unzählige Proben, Ausrückungen, Konzerte, Prozessionen, Begräbnisse, Festtage, große Augenblicke und stille Momente. Musik bleibe, so der Bürgermeister sinngemäß, nicht, weil sie laut sei, sondern weil sie Menschen berühre, Erinnerungen schaffe und verbinde.

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Vor dem Festakt zelebrierte Dekan Peter Scheiring eine feierliche Feldmesse. Sowohl der Gottesdienst als auch der anschließende Festakt wurden von den Musikkapellen als gemeinsamer Klangkörper mit Schuberts „Deutscher Messe“ umrahmt.