Acht Meter ins Seil gestürzt: Verunfallte Kletterin am Wilden Kaiser von Hubschrauber geborgen

Eine 34-jährige Kletterin aus Deutschland stürzte in einer Mehrseillängentour an der „Kleinen Halt“ knapp neun Meter ins Seil. Die Verletzte wurde von ihren Kletterpartnern bis zum Wandfuß abgeseilt und anschließend vom Hubschrauber per Tau geborgen und ins Spital geflogen.

Kufstein – Eine Klettertour im Kaisergebirge endete am Samstag mit einem Rettungshubschrauber-Einsatz und einer verletzten Alpinistin. Gegen 10 Uhr stieg eine erfahrene, vierköpfige Klettergruppe aus Deutschland in die Mehrseillängentour „Gatto Nero“ am Nordwestsockel der „Kleinen Halt“ (2116 m) ein. Zur Gruppe gehörten zwei 34-jährige Frauen aus Dresden und Hamburg sowie zwei Männer im Alter von 29 und 38 Jahren.

Als sich die beiden Männer bereits am Standplatz der dritten Seillänge befanden, stieg die 34-jährige Frau aus Hamburg zu ihnen nach. Nur rund einen Meter unter dem rettenden Standplatz verlor die Alpinistin plötzlich den Halt und stürzte etwa acht bis neun Meter tief ab. Ihre gleichaltrige Seilgefährtin aus Dresden konnte den weiten Sturz im Seil abfangen und die Verunfallte im Anschluss zu ihrem Standplatz abseilen.

Intensive Schmerzen im Hüftbereich

Trotz intensiver Schmerzen der 34-Jährigen im Hüftbereich bewies die Seilschaft Nervenstärke: Gemeinsam gelang es den Kletterpartnern, die verletzte Hamburgerin über die Wand bis zum Wandfuß des Nordwestsockels abzuseilen. Dort angekommen, setzte der 29-jährige Begleiter gegen 15 Uhr den Notruf ab.