Premiere: TC Kitzbühel krönte sich erstmals zum Tiroler Herren-Meister

Was für eine finale Partie in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft im Tennis: Der TC Zugvogel Schwaz und TC Kitzbühel lieferten sich am Sonntag ein überaus heißes Endspiel. So stand es nach den sechs Singles noch 3:3. Am Ende lagen aber die Gamsstädter vorne – zum ersten Mal.

Schwaz – Der TC Kitzbühel ist Tiroler Mannschaftsmeister. „Zum ersten Mal in unserer Geschichte bei den allgemeinen Herren“, jubelte TCK-Präsident Markus Bodner. Dabei hatte Titelverteidiger TC Zugvogel Schwaz alles gegeben, den Titel in der Silberstadt zu halten. Die Entscheidung im dritten Doppel fiel erst im Champions Tie-Break. Kitzbühels Kapitän Yannick Penkner und Jonas Küstür gelang ein 10:8 – was schließlich den 5:4-Endstand brachte.

Die Kitzbüheler wollen aber noch höher hinaus: Im Herbst spielen sie in den Aufstiegspartien um die 2. Bundesliga. „Erzwingen kann man nichts, aber wir werden das annehmen, sollte es gelingen“, erklärte Präsident Bodner und ergänzte frohlockend: „Dann würde Kitzbühel fünf Mannschaften in den nationalen Vergleich schicken. Damen, Herren, zwei 45er-Teams und die 55er-Herren. Das muss uns erst einmal jemand nachmachen.“

Tiroler Liga im Tennis Herren, Finale: TC Zugvogel Schwaz – TC Kitzbühel 4:5 (3:3) Singles: Kijametovic (BIH) – D. Sakellaridis (GRE) 6:3, 6:3, Stadler – M. Sakellaridis (GRE) 4:6, 1:6, Obermair – Penkner 3:6, 2:6, Rittmannsberger – Briegel (GER) 6:4, 6:3, Kieslinger – Dankl (GER) 6:1, 6:2, Oberladstätter Küstür 1:6, 1:6; Doppel: Kijametovic/Stadler – D. Sakellaridis/Briegel 5:7, 6:7; Rittmannsberger/Kieslinger – Dankl/M- Sakellaridis 7:5, 7:6; Huber/Oberladstätter – Penkner/Küstür 4:6, 7:5, 8:10. Bereits am Samstag gespielt, Damen: SV Reutte – TC Natters 7:0