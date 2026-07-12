Holzwand und Dach standen in Flammen: Löscheinsatz für Feuerwehr auf Bauernhof in Mils

Kurz vor 16 Uhr heulten am Sonntagnachmittag in Mils die Sirenen, zeitgleich wurde die lokale Feuerwehr mittels Pager über den Brand alarmiert: Ein Holzstadel auf einem Bauernhof stand in Brand.

Wie die Feuerwehr Mils in einem Posting auf Instagram schildert, hatten die Bewohner bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch eingedämmt. Die weiteren Löscharbeiten wurden dann umgehend von der Feuerwehr übernommen.

„Da die Flammen bereits auf eine Holzwand sowie Teile des Daches übergegriffen hatten, wurden diese Bereiche sorgfältig kontrolliert und auf Glutnester überprüft“, heißt es in dem Posting weiter. „Dank des raschen Handelns der Bewohner und des koordinierten Einsatzes aller Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.“

Biomüll vermutlich Brandursache

Auch die Leitstelle Tirol war von einem vorbeifahrenden Augenzeugen über das Brandgeschehen in Mils informiert worden. „Wir haben später die Rückmeldung bekommen, dass vermutlich der Biomüll der Brandauslöser war“, hieß es vom Schichtleiter gegenüber der TT.