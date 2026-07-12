Landtagspräsident stellt klar
Tiroler Landtagswahl wird nicht vorverlegt: „Gewählt wird im Herbst 2027“
Landeshauptmann Anton Mattle (l.) und Landtagspräsident Jakob Wolf, beide ÖVP, sind sich einig: Gearbeitet wird bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis Herbst 2027.
© Rita Falk
Als Landtagspräsident will Jakob Wolf (ÖVP) keine politischen Austritte tolerieren. Als mächtiger ÖVP-Politiker betont er jedenfalls, dass die Volkspartei selbstbewusst, aber demütig gegenüber den WählerInnen in die Landtagswahl gehen werde.
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