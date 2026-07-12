25 Meter in die Tiefe gestürzt: 40-Jähriger bei Kletterunfall in Zams schwer verletzt

Ein schwerer Alpinunfall forderte am Samstagnachmittag den Einsatz der Rettungskräfte. Ein 40-jähriger Österreicher zog sich bei einem Absturz in einem Klettergarten schwerste Verletzungen zu.

Der Mann war am Sonntag gegen 14 Uhr zu Trainingszwecken im Klettergarten „Schneekarle Süd“ unterwegs. Dort kletterte er wiederholt die Route „Nicht genügend“. Nach dem vermeintlichen Abschluss seiner Vorbereitungen für das aktive Abseilen lehnte sich der 40-Jährige am Standplatz nach hinten.

Stürzte bis zum Wandfuß ab

Dabei kam es zu dem folgenschweren Unglück: Der Kletterer verlor den Halt und stürzte rund 25 Meter über teils senkrechtes Gelände bis zum Wandfuß ab. Dort blieb der Mann mit schweren Verletzungen liegen.