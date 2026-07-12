Trauriger Fund am Bachufer: Lebloser und völlig abgemagerter Hund in Ellmau entdeckt

Ein trauriger Vorfall beschäftigt seit Sonntagnachmittag die Polizei im Bezirk Kitzbühel. Eine Passantin entdeckte gegen 14 Uhr bei einem Spaziergang am Bachufer im Ellmauer Ortsteil Au einen leblosen Hund und verständigte daraufhin die Polizei.

Bei den anschließenden Untersuchungen der Polizei stellte sich heraus, dass das Tier stark abgemagert und in einem völlig verwahrlosten Zustand war. Als Besitzer des Hundes konnten die Beamten rasch einen 38-jährigen Deutschen ausmitteln.

Vom Besitzer fehlt jede Spur

Als die Polizisten den Mann an seiner Personalunterkunft aufsuchen wollten, war dieser jedoch nicht mehr anzutreffen. Er hatte lediglich seinen Zimmerschlüssel sowie seine Arbeitskleidung zurückgelassen. Für die Ermittler deutet dieses Verhalten darauf hin, dass der 38-Jährige seine Unterkunft endgültig verlassen hat und untergetaucht ist.