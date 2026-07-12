Betrunkener Lenker schlitterte in Schwaz gegen Gartenzaun und rammte geparktes Auto

Nach einem schweren Unfall unter Alkohol-Einfluss im Schwazer Stadtteil Pirchanger musste ein 51-jähriger Autofahrer am Sonntag seinen Führerschein abgeben.

Erheblicher Sachschaden und der sofortige Verlust des Führerscheins sind die Bilanz einer Alko-Fahrt am Sonntagmittag in Schwaz: Ein 51-jähriger Österreicher war gegen 13:10 Uhr mit seinem Pick-up im Bereich Pirchanger in Richtung Südosten unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Straße ab. In der Folge schlitterte das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn hinaus und beschädigte einen Gartenzaun, einen geparkten Pkw sowie einen Verkehrsspiegel.