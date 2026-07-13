Mindesten 27 Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

Ein Kurzschluss in einer Decken-Klimaanlage, brennbare Bühnendekoration und blockierte Ausgänge: Die ersten Erkenntnisse deuten auf eine katastrophale Mischung hin, die zu dem schweren Pub-Brand in Bangkok geführt haben könnte. Bei dem explosionsartigen Feuer kamen in der Nacht 27 Menschen ums Leben, wie die thailändischen Behörden am Montag mitteilten.

Von den 73 Verletzten befinden sich außerdem 25 in einem kritischen Zustand, so dass weitere Todesopfer befürchtet werden müssen. Auch der Besitzer der Bar wird auf der Intensivstation behandelt, teilte die Polizei mit. Sie geht von Fahrlässigkeit aus und will Mitarbeiter des Pubs vernehmen. Bei einer Kontrolle im April sollen die Notausgänge noch in Ordnung gewesen sein. Nun versperrten Bierkisten mindestens einen der Fluchtwege.

Das Feuer in dem Lokal "Rong Beer Na Lat Phrao" war am Sonntag kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie zunächst dichter Rauch aus dem Lokal quillt. Kurz darauf schießt eine gewaltige Stichflamme aus einem Eingang, schreiende Menschen fliehen aus dem Pub. Ein Feuerwehrmann berichtete, die meisten Überlebenden hätten Rauchvergiftungen erlitten. "Der Rauch war überall", sagte Chakrit Khongkom. Der Pub liegt in einer belebten Gegend mit vielen Bars im Norden der thailändischen Hauptstadt in der Nähe des bei Touristen beliebten Chatuchak-Marktes.

Überlebenden zufolge entzündete sich das Feuer im vorderen Bühnenbereich der Bar. Eine 32-Jährige berichtete, eine Freundin habe dort zunächst Brandgeruch bemerkt, kurz darauf habe die Decke in Flammen gestanden. Diese war offenbar mit leicht brennbarem Schaumstoff zur Schalldämmung verkleidet.

Da der Brand im vorderen Teil wütete, flohen die meisten Gäste in Panik in den hinteren Bereich zu den Toiletten und der Küche. Dort gab es jedoch kaum ein Entkommen. Viele der Toten wurden später in der Nähe der Waschräume gefunden. Die Überlebenden, die es im vorderen Teil aus dem Gebäude schafften, erlitten der Feuerwehr zufolge schwere Brandverletzungen.

Ministerpräsident Anutin Charnvirakul, der den Unglücksort besuchte, erklärte, es habe keine klaren Hinweise auf Notausgänge gegeben. Antuins Büro verbreitete ein Video, in dem der Regierungschef auf eine Tür hingewiesen wurde. Diese soll früher als Ausgang gedient haben, dann aber verriegelt worden sein. Der Besitzer habe befürchtet, dass Gäste ohne zu bezahlen verschwinden könnten.