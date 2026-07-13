E-Bike-Akku explodiert: Fahrrad-Abstellplatz in Reutte geriet in Brand

Reutte – Montagnachts, gegen 4.10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Reutte zu einer Explosion eines E-Bike-Akkus. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist außer Dienst bemerkten den Vorfall. Durch die Explosion geriet der dortige Fahrradabstellplatz vollständig in Brand, auch eine angrenzende Hecke war teilweise betroffen.

Der Brand konnte schließlich durch die Freiwillige Feuerwehr Reutte gelöscht werden. Während der Löscharbeiten war die Bahnhofstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Reutte war mit fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz. Weitere Erhebungen sind im Gange. (TT.com)