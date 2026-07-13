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Häuschen stand in Flammen
Lauter Knall und Sirenenalarm: Brand nach Explosion von E-Bike-Akku in Reutte
Zu einem lauten Knall und meterhohe Flammen kam es in den frühen Morgenstunden in Reutte.
© FF-Reutte, Tschol
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