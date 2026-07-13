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Kommentar
Das Dilemma der pinken Freigeister
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
In der Opposition ist Meinungsvielfalt ein Gewinn. In einer Regierung ein verlässlicher Partner sein zu wollen, stellt aber andere Anforderungen. Das freie Mandat verliert.
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