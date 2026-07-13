Auf dem Spielplatz der Geschichte: Dunkles Kapitel der NS-Zwangsarbeit im Ötztal

Während des Zweiten Weltkriegs war das Ötztal Schauplatz eines Top-Secret-Rüstungsprojektes des NS-Regimes. Wo einst die Baracken für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene standen, befindet sich heute unter anderem ein Kinderspielplatz. Die Ötztaler Museen bemühen sich um eine würdige Erinnerungskultur.