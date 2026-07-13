Geheimes Windkraftwerk
Auf dem Spielplatz der Geschichte: Dunkles Kapitel der NS-Zwangsarbeit im Ötztal
Annine Seebacher, Archivarin Ötztaler Museen, zeigt auf einer schwarz-weiß-Luftaufnahme, wo sich das Fundament einer der abgetragenen Baracken befindet.
© Parth
Während des Zweiten Weltkriegs war das Ötztal Schauplatz eines Top-Secret-Rüstungsprojektes des NS-Regimes. Wo einst die Baracken für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene standen, befindet sich heute unter anderem ein Kinderspielplatz. Die Ötztaler Museen bemühen sich um eine würdige Erinnerungskultur.
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