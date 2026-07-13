Feuer auf Inntalautobahn: Auto ging bei Kufstein-Süd in Flammen auf

Ein Auto ist am späten Sonntagabend im Bereich der Autobahnabfahrt Kufstein-Süd völlig ausgebrannt. Zuvor hatte im Fahrzeug eines 24-jährigen Österreichers auf der Inntalautobahn (A12) eine Fehlermeldung aufgeleuchtet. Der Lenker und seine Beifahrerin konnten das brennende Auto unverletzt verlassen.