Stark betrunkener Autofahrer krachte auf DEZ-Areal in Innsbruck gegen Lkw-Anhänger

Am späten Sonntagnachmittag kam es in Innsbruck zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein stark alkoholisierter 37-jähriger Autofahrer war gegen den Anhänger eines Lastwagens gefahren und hatte sich dabei unbestimmten Grades verletzt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall um kurz vor 18 Uhr. Ein 59-jähriger Österreicher war mit seinem Lkw auf der südöstlichen Ausfahrt des DEZ-Areals in Richtung der Inntalautobahn (A12) unterwegs. Gegenüber der Polizei gab der Lkw-Lenker an, dass er plötzlich das laute Quietschen von Reifen wahrnahm. Unmittelbar danach sah er, wie ein Auto direkt auf seinen Anhänger zukam.

Autofahrer war stark alkoholisiert

Was folgte, war ein heftiger Zusammenstoß zwischen Lkw-Gespann und dem Auto, das von einem 37-jährigen Österreicher gesteuert wurde. Ein bei dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein noch an Ort und Stelle ab.