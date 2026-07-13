Flächen und Umsätze schrumpfen

Der Handel bleibt ein Sorgenkind: So viel Leerstand wie noch nie

Der Handel kämpft nicht nur in Tirol gegen ein ganzes Bündel an Herausforderungen – und so manche Geschäfte müssen den Kampf aufgeben, für immer.
© Rita Falk
Beate Troger

Von Beate Troger

Wenig Lust auf Shopping, hohe Kosten, sinkende Umsätze, schrumpfende Margen und die Übermacht der globalen Online-Konzerne. Der heimische Handel kämpft aktuell an vielen Fronten, gibt sich aber dennoch optimistisch und arbeitet an neuen Ansätzen.

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